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08 липня 2019, понеділок, 08:13 16
Суспільство 2019-07-08T10:00:04+03:00
Українські Новини
Данилюк підтвердив, що цікавиться постом прем'єр-міністра України

Данилюк підтвердив, що цікавиться постом прем'єр-міністра України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений в посаді прем'єр-міністра. Про це він заявив сказав в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

Відповідаючи на питання, чи цікавить його посаду прем'єра в перспективі, Данилюк сказав: "Не буду брехати, що мене це не цікавить".

Реагуючи на коментар, чому тоді погодився стати секретарем РНБО, мріяв про цю посаду або це "політична посилання, Данилюк відповів: "Коли це у нас були посилання? Я говорив про цю посаду ще в 2014 році з Порошенком. У 2014 році ми про це говорили, але з політичних міркувань цього не сталося".

За його словами, зараз у нього зарплата - близько 50 000 грн.

28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. Раніше Данилюк розглядалося на главу МЗС, але він сам заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ.

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