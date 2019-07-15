Що покласти в аптечку у відпустку: фармацевти назвали основні препарати

У вартість подорожі за кордон і Україні турфірми включають медстраховку. Туристи платять за неї, купуючи путівку.\r\nАле наявність поліса не гарантує, що всі медичні послуги будуть безкоштовними, пише "Сьогодні".\r\n"Страхові програми покривають такі витрати як екстрено-лабораторна і стаціонарна медична допомога. Це оплата лікарів, наданої допомоги в медичному закладі, ліків", - пояснює менеджер турагентства Лілія Шинкаренко.\r\nЯк правило, туристу доведеться сплатити третину вартості допомоги. Крім того, деякі види лікування страхові компанії не покривають взагалі.\r\n"Не входять в страховку лікування стоматологічних, гінекологічних, урологічних, хронічних захворювань. А також травми, які виникнуть в алкогольному сп'янінні та під час спортивних занять", – говорить менеджер турагентства Лілія Шинкаренко.\r\nТому турагентства радять своїм клієнтам брати в подорож аптечку. Мінімальний набір препаратів обійдеться мінімум в 300 грн, підрахувала фармацевт Олена Коновал.\r\n"Це перекис водню, зеленка, бинт, вату і пластир. А також знеболювальні та жарознижувальні препарати", – розповідає завідувачка аптеки Олена Коновал.\r\nТакож варто взяти ферментний препарат, який допоможе травленню, сорбенти, протиалергічний засіб, препарати проти укусів, таблетки від захитування, сонцезахисні і протиопікові засоби.\r\n"Якщо ми їдемо в гори, або збираємося зайнятися якимось активним відпочинком, я вважаю, обов'язково потрібно щось з мазей. Будь-який удар, будь забій потрібно буде зняти", – додає завідувач аптеки.\r\nТака аптечка має бути і у туриста-одинаки, вважає досвідчена мандрівниця Віра Спиридончева. Зараз дівчина в Нью-Йорку. Багато з доступних ліків українцям в Америці без рецепта не можна буде дістати.\r\n"Не в кожній країні вам можуть продати те, що у нас є взагалі абсолютно простим ліками", – каже мандрівниця Віра Спиридончева.\r\nМандрівниця також радить покласти в аптечку термометр. Але не ртутний, а електронний. Щоб не розбився в поїздці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у літній період відпусток серед українців найбільш популярним напрямком відпочинку в Україні є курорти Бердянська, які в минулому році були на другому місці.\r\nУкраїнські Новини також писали про те, як пережити переліт у літаку.