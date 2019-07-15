Що покласти в аптечку у відпустку: фармацевти назвали основні препарати

У вартість подорожі за кордон і Україні турфірми включають медстраховку. Туристи платять за неї, купуючи путівку.

Але наявність поліса не гарантує, що всі медичні послуги будуть безкоштовними, пише "Сьогодні".

"Страхові програми покривають такі витрати як екстрено-лабораторна і стаціонарна медична допомога. Це оплата лікарів, наданої допомоги в медичному закладі, ліків", - пояснює менеджер турагентства Лілія Шинкаренко.

Як правило, туристу доведеться сплатити третину вартості допомоги. Крім того, деякі види лікування страхові компанії не покривають взагалі.

"Не входять в страховку лікування стоматологічних, гінекологічних, урологічних, хронічних захворювань. А також травми, які виникнуть в алкогольному сп'янінні та під час спортивних занять", – говорить менеджер турагентства Лілія Шинкаренко.

Тому турагентства радять своїм клієнтам брати в подорож аптечку. Мінімальний набір препаратів обійдеться мінімум в 300 грн, підрахувала фармацевт Олена Коновал.

"Це перекис водню, зеленка, бинт, вату і пластир. А також знеболювальні та жарознижувальні препарати", – розповідає завідувачка аптеки Олена Коновал.

Також варто взяти ферментний препарат, який допоможе травленню, сорбенти, протиалергічний засіб, препарати проти укусів, таблетки від захитування, сонцезахисні і протиопікові засоби.

"Якщо ми їдемо в гори, або збираємося зайнятися якимось активним відпочинком, я вважаю, обов'язково потрібно щось з мазей. Будь-який удар, будь забій потрібно буде зняти", – додає завідувач аптеки.

Така аптечка має бути і у туриста-одинаки, вважає досвідчена мандрівниця Віра Спиридончева. Зараз дівчина в Нью-Йорку. Багато з доступних ліків українцям в Америці без рецепта не можна буде дістати.

"Не в кожній країні вам можуть продати те, що у нас є взагалі абсолютно простим ліками", – каже мандрівниця Віра Спиридончева.

Мандрівниця також радить покласти в аптечку термометр. Але не ртутний, а електронний. Щоб не розбився в поїздці.

Як повідомляли Українські Новини, у літній період відпусток серед українців найбільш популярним напрямком відпочинку в Україні є курорти Бердянська, які в минулому році були на другому місці.

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