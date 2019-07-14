Как пережить перелет в самолете

Так как лето в Украине выдается не жарким, чтобы покупаться и загореть нужно ехать за границу. Перелет - это самый быстрый способ, чтобы добраться к месту назначения. Но не всегда перелеты бывают комфортными. Пассажиры сталкиваются с такими проблемами как укачивание, заложенность носа, ушей, головные боли. Українські Новини расскажут, что нужно делать для избежания этих проблем.

Укачивание

В спинке переднего кресла всегда лежит пакет. Но использовать его нужно не во время самого последствия, а для устранения причины. В основном тошнота на высоте возникает из-за слабого вестибулярного аппарата.

Нужно взять бумажный пакет и дышать в него, когда начинает тошнить. Содержащийся в выдыхаемом воздухе углекислый газ сни­мает приступ. Также нужно откинуться в кресле и направить на лицо струю холодного воздуха из кондиционера.

Не нужно смотреть в иллюминатор - от этого тошнота только усиливается. Лучше всего закрыть его шторкой.

Если постоянно сталкиваетесь с такой проблемой, нужно принимать перед полетом таблетки от укачивания.

Головные боли

К головным болям могут привести запах топлива, недостаток кислорода, перепады атмосферного давления, обезвоживание, неудобная поза, из-за которой затекают мышцы шеи.

Нужно вставить в уши силиконовые затычки или слушать музыку через наушники. Не стоит пить алкоголь на борту, это только усугубит ситуацию. Из-за слишком сухого воздуха в салоне нужно постоянно пить воду без газа. Ведь потеря даже 1% жидкости отражается на нервной системе и ведет к головной боли.

Можно вращать головой, разминать плечи, а также подложить под голову специальную ортопедическую подушку в виде бублика, она не даст шейным мышцам затекать и устранит одну из главных причин головной боли.

Высотный отит

На взлете и при посадке у всех без исключения закладывает уши из-за перепадов давления. Еще хуже тем, у кого насморк и устье слуховой трубы закупорено отечной слизистой. Тогда в ухе может возникнуть раздирающая боль — сосуды рвутся, развивается аэроотит.

Если летите в самолете с заложенным носом, нужно воспользоваться перед взлетом сосудосуживающими каплями. Когда самолет набирает высоту или снижается нужно жевать жвачку, мелкие глотательные движения помогают выровнять разницу давления. Также помогают зевания с открытым ртом.

Если уши продолжают болеть после приземления, значит развился отит. Обычно он длится около недели. В таком случае нужно обратиться к лору.

Тяжесть в ногах

В течение всего полета нужно снять обувь, шевелить пальцами ног, регулярно делать круговые движения стопами.

Ринит

В самолете может заложить нос и при выходе на твердую землю появляются сопли, потому что слизистая носа в полете пересохла и теперь приходит в себя. Нельзя в самолете направлять на себя струю холодного воздуха из кондиционера. Таким образом можно пересушить слизистую окончательно.

Лучше купить капли с морской водой и взять их с собой в самолет. В крайнем случае можно попросить в стюардессы горячий чай или кипяток для втягивания пара носом.



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