Как пережить перелет в самолете

Так как лето в Украине выдается не жарким, чтобы покупаться и загореть нужно ехать за границу. Перелет - это самый быстрый способ, чтобы добраться к месту назначения. Но не всегда перелеты бывают комфортными. Пассажиры сталкиваются с такими проблемами как укачивание, заложенность носа, ушей, головные боли. Українські Новини расскажут, что нужно делать для избежания этих проблем.\r\nУкачивание\r\nВ спинке переднего кресла всегда лежит пакет. Но использовать его нужно не во время самого последствия, а для устранения причины. В основном тошнота на высоте возникает из-за слабого вестибулярного аппарата.\r\nНужно взять бумажный пакет и дышать в него, когда начинает тошнить. Содержащийся в выдыхаемом воздухе углекислый газ снимает приступ. Также нужно откинуться в кресле и направить на лицо струю холодного воздуха из кондиционера.\r\nНе нужно смотреть в иллюминатор - от этого тошнота только усиливается. Лучше всего закрыть его шторкой.\r\nЕсли постоянно сталкиваетесь с такой проблемой, нужно принимать перед полетом таблетки от укачивания.\r\nГоловные боли\r\nК головным болям могут привести запах топлива, недостаток кислорода, перепады атмосферного давления, обезвоживание, неудобная поза, из-за которой затекают мышцы шеи.\r\nНужно вставить в уши силиконовые затычки или слушать музыку через наушники. Не стоит пить алкоголь на борту, это только усугубит ситуацию. Из-за слишком сухого воздуха в салоне нужно постоянно пить воду без газа. Ведь потеря даже 1% жидкости отражается на нервной системе и ведет к головной боли.\r\nМожно вращать головой, разминать плечи, а также подложить под голову специальную ортопедическую подушку в виде бублика, она не даст шейным мышцам затекать и устранит одну из главных причин головной боли.\r\nВысотный отит\r\nНа взлете и при посадке у всех без исключения закладывает уши из-за перепадов давления. Еще хуже тем, у кого насморк и устье слуховой трубы закупорено отечной слизистой. Тогда в ухе может возникнуть раздирающая боль — сосуды рвутся, развивается аэроотит.\r\nЕсли летите в самолете с заложенным носом, нужно воспользоваться перед взлетом сосудосуживающими каплями. Когда самолет набирает высоту или снижается нужно жевать жвачку, мелкие глотательные движения помогают выровнять разницу давления. Также помогают зевания с открытым ртом.\r\nЕсли уши продолжают болеть после приземления, значит развился отит. Обычно он длится около недели. В таком случае нужно обратиться к лору.\r\nТяжесть в ногах\r\nВ течение всего полета нужно снять обувь, шевелить пальцами ног, регулярно делать круговые движения стопами.\r\nРинит\r\nВ самолете может заложить нос и при выходе на твердую землю появляются сопли, потому что слизистая носа в полете пересохла и теперь приходит в себя. Нельзя в самолете направлять на себя струю холодного воздуха из кондиционера. Таким образом можно пересушить слизистую окончательно.\r\nЛучше купить капли с морской водой и взять их с собой в самолет. В крайнем случае можно попросить в стюардессы горячий чай или кипяток для втягивания пара носом. Напомним, ранее отдых в Турции стал самым популярным среди украинцев. Тем временем цены на отдых в Турции значительно повысились.Топ-5 стран, где можно дешево отдохнуть летом.