Тепло і гаряча вода подешевшають: економісти назвали ризики

Кабінет міністрів своєю постановою №560 від 26 червня 2019 року встановив граничні значення тарифів на опалення і постачання гарячої води для населення. 4 липня постанову Кабміну під назвою "Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг" набула чинності.

Документом передбачається, що обмеження діятимуть в період опалювального сезону 2019-2020 років, пише "Сегодня".

Зокрема, постановою передбачено, що для жителів міст обласного значення та Києва тариф на постачання теплової енергії для будинків, обладнаних приладами обліку, повинен становити не більш як 1400 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Для будинків без лічильників тепла - 35,21 грн за 1 кв. м (з ПДВ). Тариф на постачання гарячої води при наявності працюючих рушникосушилок - 83,66 грн / 1 куб. м, за відсутності рушникосушилок - 75,74 грн / 1 куб. м (всі - з урахуванням ПДВ).

Тарифи, що встановлюються місцевими компаніями-постачальниками, можуть бути нижче наведених показників, але не можуть їх перевищувати. Якщо ж нинішні тарифи вищі, місцевим адміністраціям та радам доручено вжити заходів для їх зниження до вказаних значень до 1 вересня.

У менших населених пунктах - райцентрах, містах районного значення та в селищах - тарифи також не мають перевищувати максимальних значень, встановлених постановою КМУ №560.

Судячи з усього, після виходу кабмінівської постанови суми в платіжках багатьох споживачів мають зменшитися. У більшості регіонів діючі тарифи істотно перевищують встановлений Кабміном "стелю". Наприклад, в Києві в червневих платіжках вказано тариф на опалення 1654,41 грн за 1 Гкал (хоча влітку платіж не нараховуються). Якщо тариф буде знижено до граничних 1400 грн, економія становитиме 15%. Тариф на гарячу також має знизитися мінімум на 7%.

Також на сайті Мін'юсту з'явилися розділи "Онлайн калькулятор послуг" і "Зразки документів для перерахунку цін". У калькуляторі можна хіба що підрахувати, на скільки гривень і відсотків нинішній тариф більше граничного. Серед зразків документів - бланк заяв до місцевих органів влади з вимогою провести перерахунок відповідно до постанови Кабміну і бланк заяви в організацію, яка постачає комунальну послугу, з такою ж вимогою. Ці нововведення підносяться як захист прав споживачів та інформаційна кампанія Мін'юсту "Я маю право на чесну платіжку".

Експерти: зростуть борги, знизиться якість послуг

"Я вважаю цю постанову необ'єктивною. Кабінет міністрів не може відповідати за витрати понад тисячу ліцензіатів, які постачають послуги з гарячого водопостачання і опалення. За короткий час просто неможливо було проаналізувати діяльність всіх цих компаній. Тому це рішення не підтримав ні Мінрегіон, ні Мінекономрозвитку, ні Мінфін ", - говорить експерт в сфері ЖКГ Андрій Никончук.

Експерт нагадує, що, згідно із законодавством, тарифи на тепло тепер мають розраховуватися індивідуально не тільки для кожного регіону, а й для кожного будинку - з урахуванням витрат на доставку тепла.

"Ручне управління призведе до неможливості здійснення поточної господарської діяльності ліцензіатами. Їм буде невигідно це робити, і вони просто зупиняться. Згадаймо місто Смілу Черкаської області, в якому взимку не було ні подачі газу, ні опалення. Тому я впевнений, що ця постанова буде скасована", - вважає Андрій Никончук.

В ідеалі тарифи на ринку поставок житлово-комунальних послуг мають регулюватися ринком, вважає він. Однак до реформи в сфері теплопостачання справа поки не дійшла.

"Ситуація в кожному регіоні індивідуальна, і її потрібно розглядати виключно в контексті ситуації, що склалася. Наприклад, в Кривому Розі протяжність мереж дуже велика, саме місто розтягнутий на 40 км. І така система вкрай неефективна, а витрати на поставку тепла дуже великі. Щоб знизити витрати, там потрібно створювати локальні системи теплопостачання. А якщо просто встановити обмеження, діяльність теплопостачальних компаній буде збитковою. і хтось змушений буде покривати ці збитки", - говорить і економічний експерт-аналітик Борис Кушнірук.

На його думку, через зниження тарифів в ручному режимі зростуть борги теплових компаній перед тим же "Нафтогазом".

"На" Нафтогаз "покладено обов'язок постачати газ теплопостачальним компаніям навіть без оплати. Якщо їх діяльність стане збитковою, вони просто не будуть розраховуватися, і постраждає державна компанія - "Нафтогаз", - прогнозує Борис Кушнірук.

Але, з іншого боку, місцева влада має дбати про те, як забезпечити жителям міста послугами належної якості та за оптимальними цінами, вважає експерт.

"Я, наприклад, прихильник передачі мереж в довгострокову концесію, на 30-50 років, щоб можна було залучати інвестора. Тому що за рахунок місцевих ресурсів містити мережі не завжди є можливість", - пропонує він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні раніше змінилася методика формування платіжок за тепло і воду.

Тим часом з 1 травня населення платить за комуналку за новими правилами і може укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги.