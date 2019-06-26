Кабмін встановив граничні тарифи на тепло і гарячу воду для міст облзначенія і Києва

Кабінет Міністрів встановив граничне значення тарифу на теплопостачання на рівні 1 400 гривень\/Гкал на опалювальний сезон 2019-2020 роки у разі обладнання житлового приміщення лічильником тепла для міст обласного значення.\r\nВідповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.\r\nПри цьому у разі відсутності лічильника граничний розмір тарифу встановлено на рівні 35,21 гривень\/кв. м.\r\nТакож встановлено граничні тарифи на гаряче водопостачання в розмірі 83,66 гривень\/куб. м при підключенні полотенцесушителя і 75,74 гривень\/куб. м при відсутності даного приладу.\r\nПроти прийняття постанови виступили віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Оксана Маркарова, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.\r\nЗубко та Маркарова наголосили, що встановлення граничних тарифів призведе до збільшення дефіциту бюджету.\r\nКубів пропонував встановити такі тарифи після проведення детального аудиту теплопостачальних підприємств.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні змінилася методика формування платіжок за тепло і воду.\r\nЗ 1 травня українці платять за комуналку за новими правилами і можуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги.