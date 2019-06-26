Кабмін встановив граничні тарифи на тепло і гарячу воду для міст облзначенія і Києва

Кабінет Міністрів встановив граничне значення тарифу на теплопостачання на рівні 1 400 гривень/Гкал на опалювальний сезон 2019-2020 роки у разі обладнання житлового приміщення лічильником тепла для міст обласного значення.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

При цьому у разі відсутності лічильника граничний розмір тарифу встановлено на рівні 35,21 гривень/кв. м.

Також встановлено граничні тарифи на гаряче водопостачання в розмірі 83,66 гривень/куб. м при підключенні полотенцесушителя і 75,74 гривень/куб. м при відсутності даного приладу.

Проти прийняття постанови виступили віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Оксана Маркарова, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зубко та Маркарова наголосили, що встановлення граничних тарифів призведе до збільшення дефіциту бюджету.

Кубів пропонував встановити такі тарифи після проведення детального аудиту теплопостачальних підприємств.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні змінилася методика формування платіжок за тепло і воду.

З 1 травня українці платять за комуналку за новими правилами і можуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги.