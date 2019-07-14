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14 липня 2019, неділя, 23:49 7
Кабмін 2019-07-15T00:30:01+03:00
Українські Новини
Гройсман хоче більш ніж у 2 рази скоротити кількість членів Кабміну

Гройсман хоче більш ніж у 2 рази скоротити кількість членів Кабміну

Володимир Гройсман.
Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за "оптимізацію" кількості міністерства у наступній каденції уряду і пропонує скоротити їх до дванадцяти, поки голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром.

Про це голова уряду заявив в ефірі телеканалу "Україна", 14 липня, повідомляє "Українська правда".

"Максимум 12 чиновників - оптимізована кількість міністерств. Це поліпшить управління і кінцевий результат. Буду пропонувати це на наступну каденцію", - заявив Гройсман.

Наразі Кабінет міністрів налічує 25 членів, включно прем'єр-міністра і шість віце-прем'єрів.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів про плани щодо призначення губернаторів.

Тим часом Гройсман знову не прийшов у Раду на годину запитань до уряду.

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