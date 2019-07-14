Майже 220 тис. українців вирішили голосувати не за пропискою на виборах Ради

Станом на 14 липня 219 678 людей звернулися до відділів ведення державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.\r\nПро це свідчить інформація в Державному реєстрі виборців, передають Українські Новини.\r\nПри цьому найбільше заяв подали виборці, які зареєстровані в Донецькій області (34 249 заяв), Києві (16 764 заяв) та Луганській області (16 670 заяв).\r\nНайбільшу кількість заяв (35 654) подали 12 липня.\r\nОстанній день подання заяв про тимчасову зміну місця голосувань - 15 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Центральна виборча комісія спростила процедуру зміни місця голосування без зміни виборчої адреси на позачергових виборах у Верховну Раду, прибравши вимогу подавати підтверджуючі необхідність зміни місця голосування документи.\r\nУ першому турі виборів Президента 31 березня можливістю змінити місце голосування скористалося 315 725 осіб, у другому турі - 325 604 осіб.\r\nТим часом Верховний Суд скасував зобов'язання ЦВК провести пережеребкування партій.\r\nРаніше ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування для громадян, прописаних у ОРДЛО.