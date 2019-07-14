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14 липня 2019, неділя, 23:27 9
Вибори 2019-07-15T00:15:01+03:00
Українські Новини
Майже 220 тис. українців вирішили голосувати не за пропискою на виборах Ради

Майже 220 тис. українців вирішили голосувати не за пропискою на виборах Ради

Вибори. Фото: prm.ua
Вибори. Фото: prm.ua

Станом на 14 липня 219 678 людей звернулися до відділів ведення державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.

Про це свідчить інформація в Державному реєстрі виборців, передають Українські Новини.

При цьому найбільше заяв подали виборці, які зареєстровані в Донецькій області (34 249 заяв), Києві (16 764 заяв) та Луганській області (16 670 заяв).

Найбільшу кількість заяв (35 654) подали 12 липня.

Останній день подання заяв про тимчасову зміну місця голосувань - 15 липня.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Центральна виборча комісія спростила процедуру зміни місця голосування без зміни виборчої адреси на позачергових виборах у Верховну Раду, прибравши вимогу подавати підтверджуючі необхідність зміни місця голосування документи.

У першому турі виборів Президента 31 березня можливістю змінити місце голосування скористалося 315 725 осіб, у другому турі - 325 604 осіб.

Тим часом Верховний Суд скасував зобов'язання ЦВК провести пережеребкування партій.

Раніше ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування для громадян, прописаних у ОРДЛО.

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