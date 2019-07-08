подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
ONLINE
8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 июля 2019, понедельник, 10:13 51
Выборы 2019-07-08T10:13:55+03:00
Українські Новини
Верховный Суд отменил обязательство ЦИКа провести пережеребьевку партий

Верховный Суд отменил обязательство ЦИКа провести пережеребьевку партий

Верховный Суд отменил обязательство Центральной избирательной комиссии провести пережеребьевку партий для определения порядка их размещения в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.

"Верховный Суд Украины принял взвешенное решение. Пережеребьевки номеров в избирательном бюллетене не будет. Итак, выборы состоятся в срок, план отдельных политических сил их сорвать провалился", - написано в нем.

Отмечается, что партия приветствует решение Верховного Суда и надеется, что больше ничего не помешает проведению выборов.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля партия "Слуга народа" подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Рады.

Также суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах в Верховную Раду. ЦИК считает решение суда срывающим проведение внеочередных выборов Рады 21 июля.

Тем временем ЦИК отменил регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты.

Больше новостей о: Парламентские выборы ЦИК Верховный Суд Пережеребьевка

Архив
Новости
Украина и ЕС подготовили проект совместного заявления саммита 10:35
В пассажирских поездах будут перевозить почтовые отправления 10:28
Гривна продолжает уверенно укрепляться: доллар и евро подешевели 10:27
Верховный Суд отменил обязательство ЦИКа провести пережеребьевку партий 10:13
Ничего святого: патриарх Филарет дал интервью каналу "Россия-1" и пожаловался, что его все обманули 10:00
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб 10:53
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Более 90% украинцев перешли в режим экономии: на чем экономят больше всего 21:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok