Верховный Суд отменил обязательство ЦИКа провести пережеребьевку партий

Верховный Суд отменил обязательство Центральной избирательной комиссии провести пережеребьевку партий для определения порядка их размещения в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.\r\n"Верховный Суд Украины принял взвешенное решение. Пережеребьевки номеров в избирательном бюллетене не будет. Итак, выборы состоятся в срок, план отдельных политических сил их сорвать провалился", - написано в нем.\r\nОтмечается, что партия приветствует решение Верховного Суда и надеется, что больше ничего не помешает проведению выборов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 6 июля партия "Слуга народа" подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Рады.\r\nТакже суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах в Верховную Раду. ЦИК считает решение суда срывающим проведение внеочередных выборов Рады 21 июля.\r\nТем временем ЦИК отменил регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты.