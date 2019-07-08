Верховный Суд отменил обязательство ЦИКа провести пережеребьевку партий

Верховный Суд отменил обязательство Центральной избирательной комиссии провести пережеребьевку партий для определения порядка их размещения в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.

"Верховный Суд Украины принял взвешенное решение. Пережеребьевки номеров в избирательном бюллетене не будет. Итак, выборы состоятся в срок, план отдельных политических сил их сорвать провалился", - написано в нем.

Отмечается, что партия приветствует решение Верховного Суда и надеется, что больше ничего не помешает проведению выборов.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля партия "Слуга народа" подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Рады.

Также суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах в Верховную Раду. ЦИК считает решение суда срывающим проведение внеочередных выборов Рады 21 июля.

Тем временем ЦИК отменил регистрацию еще восьми кандидатов в депутаты.