В ЦИКе рассказали, когда истекает срок для смены места голосования

Избиратели могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования на внеочередных выборах Верховной Рады до 15 июля включительно.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.\r\n"...Стартует процесс временной смены места голосования. Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно. Для избирателей, чей избирательная адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - написала она.\r\nОна напомнила, что по смешанной системе выборов во время голосования будут выдавать два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.\r\n"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - добавила она.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.\r\nРанее ЦИК заявил, что не успевает провести тендерные процедуры для закупки бюллетеней по действуюшему законодательству.