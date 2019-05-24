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24 мая 2019, пятница, 12:46 250
Выборы 2019-05-24T12:46:43+03:00
Українські Новини
В ЦИКе рассказали, когда истекает срок для смены места голосования

В ЦИКе рассказали, когда истекает срок для смены места голосования

Выборы в Украине. Фото: kp.ua
Выборы в Украине. Фото: kp.ua

Избиратели могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования на внеочередных выборах Верховной Рады до 15 июля включительно.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.

"...Стартует процесс временной смены места голосования. Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно. Для избирателей, чей избирательная адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - написала она.

Она напомнила, что по смешанной системе выборов во время голосования будут выдавать два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.

Ранее ЦИК заявил, что не успевает провести тендерные процедуры для закупки бюллетеней по действуюшему законодательству.

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