Гривня може побити нові рекорди: чого чекати українцям

В Україні курс долара за останні кілька тижнів опустився до рекордної за два роки позначки. На різних сегментах ринку валюта продавалася за 25,6-27,7 грн/$.

До 20 липня, вважають аналітики, долар має всі шанси на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки, пише OBOZREVATEL.

Новий курс

Поточні позиції долара, відзначають опитані експерти, легко пояснити впливом сезонних факторів. Влітку енергоресурси, які Україна купує за долари, дешевшають. А продукція АПК, яку продаємо за долари, приносить високі виручки. Це збіглося зі сприятливою кон'юнктури на зовнішніх ринках. Високі ціни дозволяють експортерам заробляти більше.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений: долар як мінімум ще один тиждень буде знаходитися на відмітках нижче психологічного рівня.

"Готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,7 / 26,1 грн/$", – прогнозує аналітик.

Зниження і зростання близько поточних оцінок свідчать про те, що валюта "намацала" рівень свого тимчасового рівноваги. Однак, рано чи пізно сезонні фактори ревальвації поступляться своїми позиціями девальваційних факторів.

Аналітик Володимир Мазуренко також позитивно оцінює перспективи найближчих семи днів. Він упевнений, що гривня має шанси на зміцнення до нового рекорду в 25,5 грн / $. "Думаю, ми підходимо до моменту мінімального цього року курсу. Після вже гратимуть інші фактори. Критичний імпорт, повернення ПДВ, переклад дивідендів. Тому вже до кінця літа матимемо близько 26,5 грн / $", – прогнозує аналітик.

Фінансовий експерт Єгор Комов також вважає, що курс долара буде знаходиться нижче псіхологіяеской позначки в 26 грн/ $, проте експерт вважає, що найбільш вірогідний рівень – 25, 7 грн/$.

"Все залежить від позиції НБУ і настроїв на ринку. Якщо НБУ не буде скуповувати надлишки, можемо отримати навіть певне зміцнення. Але, швидше за все, готівковий курс буде на рівні близько 25,7 грн/$", – прогнозує Комов.

Хто зможе заробляти в доларах

Гривня залишається головним платіжним засобом в Україні. Навіть після скасування всіх обмежень, платити у валюті можуть тільки моряки, дипломати, консули і інші співробітники іноземних держав.

Українці ж зможуть використовувати долари в наступних випадках:

платити іноземцям (інвесторам і постачальникам);

переводити валюту;

розраховуватися за страхування життя;

купувати державні цінні папери.

Однак, хоч платити співробітникам можна тільки в гривнях, згідно з рішенням Верховного суду, заробітні плати можна закріплювати в валюті, а виплачувати в гривнях. Тобто співробітник має повне право вимагати, щоб його заробітну плату "прив'язали" до курсу долара і перераховували разом з ростом і зниженням вартості валюти.

Правда, в такому рішенні є як плюси, так і мінуси. Якщо зарплата прив'язана до долара, це дає можливість з меншими ризиками обслуговувати валютні кредити (а по ним менше ставки), купувати авто і квартири, вартість яких також залежить від гривні. Але коли курс буде зменшуватися, буде знижуватися і зарплата.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як долар злетів майже на 20 копійок, а євро - на 27 11 липня, Національний банк знизил офіційний курс гривні, встанавлений ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.