За двох поранених військових на Донбасі поплатився один окупант

Бойовики 15 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 13 липня, 2 військовослужбовців поранені після того, як Зеленський доручив Генштабу посилити активність армії через обстріл у Гранітному.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З них 4 рази - із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Також супротивник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - наголошується в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил - біля Широкиного, Опитного, Водяного, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків та Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на позиціях Об'єднаних сил зафіксовано 5 обстрілів - біля Зайцевого, Новолуганського і Новоолександрівки.

Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 11 липня одного окупанта було поранено.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ.

Раніше ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений.