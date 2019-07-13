На Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ

Боевики 5 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) с начала текущих суток, двое военнослужащих ранены.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска совершили 5 прицельных обстрелов наших позиций", - сказал он.

Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, они госпитализированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 24 раза обстреляли позиции ООС 12 июля, 1 военный ранен и 1 травмирован.

Ранее на Донбассе погиб украинский военный: боевики понесли потери в ответ.

Ранее ракета боевиков попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен.