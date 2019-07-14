У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією

На території Чорнобильської зони відчуження виявили стару проржавілу радіоактивну вантажівку, можливо, часів аварії на АЕС.\r\nВідповідне фото опублікував Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Небезпечні знахідки на території заповідника", - описали фотографію працівники зони відчуження.\r\nСтара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник\/Facebook\r\nЗазначимо, що вантажівка є небезпечною тому, що накопичує радіацію, а радіоактивність посилює осідання пилу.\r\nЗ Чорнобильської зони заборонено везти металеві предмети, деревину, м'які іграшки, які збирали радіоактивний пил. Рівень радіації від таких предметів як машини, а особливо - їхні деталі, зашкалює.\r\nСудячи зі знімку, вантажівка є дійсно старою, і, можливо, була кинута у заростях Чорнобиля за часів аварії на АЕС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "найбрудніше місце" Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту. Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум до Зони відчуження.\r\nТим часом у Чорнобильській зоні будуть проводити вчення ЄС і НАТО.