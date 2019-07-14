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14 липня 2019, неділя, 10:44 59
Суспільство 2019-07-14T11:01:49+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією

У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією

Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

На території Чорнобильської зони відчуження виявили стару проржавілу радіоактивну вантажівку, можливо, часів аварії на АЕС.

Відповідне фото опублікував Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на сторінці в соцмережі Facebook.

"Небезпечні знахідки на території заповідника", - описали фотографію працівники зони відчуження.

Старий вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/FacebookСтара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Зазначимо, що вантажівка є небезпечною тому, що накопичує радіацію, а радіоактивність посилює осідання пилу.

З Чорнобильської зони заборонено везти металеві предмети, деревину, м'які іграшки, які збирали радіоактивний пил. Рівень радіації від таких предметів як машини, а особливо - їхні деталі, зашкалює.

Судячи зі знімку, вантажівка є дійсно старою, і, можливо, була кинута у заростях Чорнобиля за часів аварії на АЕС.

Як повідомляли Українські Новини, "найбрудніше місце" Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту. Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум до Зони відчуження.

Тим часом у Чорнобильській зоні будуть проводити вчення ЄС і НАТО.

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Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
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