У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією

На території Чорнобильської зони відчуження виявили стару проржавілу радіоактивну вантажівку, можливо, часів аварії на АЕС.

Відповідне фото опублікував Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на сторінці в соцмережі Facebook.

"Небезпечні знахідки на території заповідника", - описали фотографію працівники зони відчуження.

Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Зазначимо, що вантажівка є небезпечною тому, що накопичує радіацію, а радіоактивність посилює осідання пилу.

З Чорнобильської зони заборонено везти металеві предмети, деревину, м'які іграшки, які збирали радіоактивний пил. Рівень радіації від таких предметів як машини, а особливо - їхні деталі, зашкалює.

Судячи зі знімку, вантажівка є дійсно старою, і, можливо, була кинута у заростях Чорнобиля за часів аварії на АЕС.

Як повідомляли Українські Новини, "найбрудніше місце" Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту. Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум до Зони відчуження.

Тим часом у Чорнобильській зоні будуть проводити вчення ЄС і НАТО.