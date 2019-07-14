У "Слузі народу" пояснили відмову від логотипу з велосипедом і булавою

Партія "Слуга народу" поки відмовилася від нового логотипу з велосипедом і булавою і вирішила залишитися з перевіреним на президентських виборах "зе-дизайном", заявив голова передвиборного штабу Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це на майбутнє такий стиль. Ми його презентували, показали, що він у якийсь момент буде такий. Поки що ж вирішили залишитися з нашим «зе-дизайном», який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ми подивилися: раз він привів нас одного разу до перемоги, то, може, вдруге приведе. Вирішили поки що на цьому дизайні зупинитися", – сказав Корнієнко.

Наприкінці травня "Слуга народу" представила логотип, на якому зображений силует чоловіка на велосипеді з піднятою вгору булавою.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що кандидати в регіонах незаконно використовують символіку "Зе! Комнади".

Тим часом "Слуга народу" оскаржила рішення суду про пережеребкування партій, а Разумков заявив, що в список "Слуги народу" можливо потрапив росіянин.