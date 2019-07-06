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06 июля 2019, суббота, 17:43 670
Выборы 2019-07-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" обжаловала решение суда о пережеребьевке партий

"Слуга народа" обжаловала решение суда о пережеребьевке партий

ЦИК.
ЦИК.

Партия "Слуга народа" подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении партии в cоциальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - сказано в нем.

"Слуга народа" считает, что пережеребьевка может повлечь искажение воли избирателей, поскольку партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях.

Кроме того, партия отмечает, что из-за повторной жеребьевки может быть невозможно перепечатать бюллетени, и, соответственно, выборы могут не состояться.

Также "Слуга народа" отмечает, что решение суда первой инстанции влечет безвозвратные расходы средств государственного бюджета и избирательных фондов партий.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия считает решение суда о пережеребьевке партий срывающим проведение внеочередных парламентских выборов.

ЦИК намерен подать кассацию и выполнить любое решение Верховного Суда, однако в случае подтверждения решения суда первой инстанции не успеет перепечатать бюллетени до выборов 21 июля.

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