Доходи бідних і багатих в Україні відрізняються в десятки разів, - експерти

Незважаючи на збільшення середніх доходів громадян, в Україні збільшується розшарування за рівнем доходів між багатими і бідними. Як пояснив економіст Іван Нікітченко, про це свідчить динаміка зміни структури витрат, повідомляє "Сьогодні".

"95% витрачається на поточні витрати, а було 83%. І частина витрат фінансується з попередніх накопичень. Тобто прибутки в майбутньому від активів знизяться – населення забирає ці гроші і витрачає на споживання. <...> Прірва в між багатими і бідними українцями стає з кожним роком ширшою", – розповів Нікітченко.

З ним погодився і директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зазначив, що майнове розшарування населення досягло нового рівня: статки найбагатших і найбідніших вже відрізняються не в рази, а на порядок, тобто вдесятеро і більше.

Пендзин попереджає, що це вплине на статистику. На думку економіста, з кожним роком усереднені дані Держстату будуть все менш точно відбивати реальну картину прибутку і витрат українців.

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