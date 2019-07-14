підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
14 липня 2019, неділя, 09:10 28
Економіка 2019-07-14T12:00:03+03:00
Українські Новини
Доходи бідних і багатих в Україні відрізняються в десятки разів, - експерти

Доходи бідних і багатих в Україні відрізняються в десятки разів, - експерти

Гаманець з грошима.
Гаманець з грошима.

Незважаючи на збільшення середніх доходів громадян, в Україні збільшується розшарування за рівнем доходів між багатими і бідними. Як пояснив економіст Іван Нікітченко, про це свідчить динаміка зміни структури витрат, повідомляє "Сьогодні".

"95% витрачається на поточні витрати, а було 83%. І частина витрат фінансується з попередніх накопичень. Тобто прибутки в майбутньому від активів знизяться – населення забирає ці гроші і витрачає на споживання. <...> Прірва в  між багатими і бідними українцями стає з кожним роком ширшою", – розповів Нікітченко.

З ним погодився і директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зазначив, що майнове розшарування населення досягло нового рівня: статки найбагатших і найбідніших вже відрізняються не в рази, а на порядок, тобто вдесятеро і більше.

Пендзин попереджає, що це вплине на статистику. На думку економіста, з кожним роком усереднені дані Держстату будуть все менш точно відбивати реальну картину прибутку і витрат українців.

Раніше Українські Новини писали, на чому економлять українці найбільше.

Також українці стали багатшими, але витрачають "заначки".

Більше новин про: Доходи населення Витрати населення багаті - бідні

Архів
Новини
"Укренерго" просять пояснити некоректні розрахунки вартості електроенергії на новому ринку 11:47
Неприпустимий акт залякування: В ОБСЄ відреагували на теракт телеканалу "112" 11:31
За двох поранених військових на Донбасі поплатився один окупант 11:13
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
більше новин
Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу" 11:16
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
НСЖУ назвав терактом обстріл з гранатомета "112 каналу" 10:50
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
Зеленський вимагає звільнення в. о. голови ДФС Власова 13:44
більше новин
Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу" 11:16
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу 12:45
У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112" 13:05
Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа 20:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok