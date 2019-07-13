підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
13 липня 2019, субота, 19:25 10
Суспільство 2019-07-13T21:00:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: Під Києвом з кранів побігла вода кольору Кока-коли

Фото дня: Під Києвом з кранів побігла вода кольору Кока-коли

Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946
Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

У Вишгороді під Києвом, в декількох будинках з кранів після відключення побігла вода темного кольору.

Відповідні фото і відео виклали в паблику Вишгород у соцмережі Facebook.

Як повідомляють користувачі, зокрема така вода потекла з кранів у будинках 6 і 7 по вулиці Дніпровська.

Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Повідомляється також, що у Вишгороді перебої в різних частинах міста стали вже регулярними внаслідок щільної забудови та старих коммунікацій.

Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Як повідомляли Українські Новини, в Донецької області сталася велика аварія на водопроводі.

Раніше "Воді Донбасу" обмежили електрику: частина Донецької області залишилася без водопостачання.

Тим часом з'явився графік масштабних відключень води по Києву.

Більше новин про: Фото дня Вишгород Відключення води

Архів
Новини
Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Херсонській області 19:54
Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946
Фото дня: Під Києвом з кранів побігла вода кольору Кока-коли 19:25
Лідеру перегонів у 220 окрузі Окопному не дають проводити агітацію, – Макарівський 19:00
Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт 18:44
Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області 18:13
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу" 11:16
більше новин
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Ярослав Годунок. Фото: Ярослав Годунок/Facebook
Годунок відмовився від претензій до Зеленського 21:16
Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати 22:51
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok