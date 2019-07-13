У Вишгороді під Києвом, в декількох будинках з кранів після відключення побігла вода темного кольору.\r\nВідповідні фото і відео виклали в паблику Вишгород у соцмережі Facebook.\r\nЯк повідомляють користувачі, зокрема така вода потекла з кранів у будинках 6 і 7 по вулиці Дніпровська.\r\n\r\nБрудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com\/groups\/Vyshgorod946\r\nПовідомляється також, що у Вишгороді перебої в різних частинах міста стали вже регулярними внаслідок щільної забудови та старих коммунікацій.\r\nБрудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com\/groups\/Vyshgorod946\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Донецької області сталася велика аварія на водопроводі.\r\nРаніше "Воді Донбасу" обмежили електрику: частина Донецької області залишилася без водопостачання.\r\nТим часом з'явився графік масштабних відключень води по Києву.