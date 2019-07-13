Фото дня: Під Києвом з кранів побігла вода кольору Кока-коли

У Вишгороді під Києвом, в декількох будинках з кранів після відключення побігла вода темного кольору.

Відповідні фото і відео виклали в паблику Вишгород у соцмережі Facebook.

Як повідомляють користувачі, зокрема така вода потекла з кранів у будинках 6 і 7 по вулиці Дніпровська.

Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Повідомляється також, що у Вишгороді перебої в різних частинах міста стали вже регулярними внаслідок щільної забудови та старих коммунікацій.

Брудна вода потекла з кранів. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Як повідомляли Українські Новини, в Донецької області сталася велика аварія на водопроводі.

Раніше "Воді Донбасу" обмежили електрику: частина Донецької області залишилася без водопостачання.

Тим часом з'явився графік масштабних відключень води по Києву.