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04 июня 2019, вторник, 20:24 30
Общество 2019-06-04T20:28:21+03:00
Українські Новини
По Киеву планируются масштабные отключения воды: график на неделю и список адресов

По Киеву планируются масштабные отключения воды: график на неделю и список адресов

Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Пока в Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду, в Киеве проводятся ремонтные работы, из-за которых с 4 по 7 июня будет отключаться вода на 15 улицах и переулках.

Об этом говорится в сообщении Киевводоканала, передают Українські Новини.

"Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - сказано в сообщении.

Так, воды не будет по следующим адресам:

  • 4 июня с 9:00 до 1:30 5 июня - ул. Грозненская, 18, 2/5, 2, 4/21, 6/22, 6, 8, 8/21, 10, 12, 14;
  • ул. Бакинская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/11;
  • ул. Чаплигина, 1/3, 2/5, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/10, 12/12, 13/13, 14/15, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22;
  • ул. Бугорная, 1/7, 2/9, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10/16, 11, 11/14, 12, 13/17, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 19, 21, 21/8;
  • ул. Полянская, 6/19, 10/11, 11/17, 12/12, 14/14, 16/10, 15/14, 17, 18, 19/10, 20, 21, 22, 23, 24;
  • пер. Бугорный, 2/6, 3, 3А, 4, 4/1;
  • пер. Чаплыгина, 1, 2, 2/33, 3/1, 3/2, 4, 4, 4Б, 5, 6, 7/1, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23;
  • 4 июня с 9:00 до 19:00 - пер. Новопечерский, 3, 5, 5А, 18.
  • 4 июня с 8:00 до 6:00 5 июня - ул. Подлесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • 5 июня с 9:00 до 19:00 - ул. Туполева, 11А, 11В, 13, 13, 15;
  • 7 июня с 9:00 до 23:00 ул. Щербакивского, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48А, 50/2, 54;
  • 7 июня с 19:00 до 7:30 8 июня - ул. Сечевых Стрельцов, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 42, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 57, 59;
  • ул. Павловская, 4, 6, 8;
  • вул. Ю. Коцюбинського, 20;
  • пер. Бехтеровский, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15.

Как сообщали Українські Новини, город в Николаевской области остался без воды.

Также "Воде Донбасса" ограничили электричество, часть Донецкой области осталась без водоснабжения.

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