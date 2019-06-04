По Киеву планируются масштабные отключения воды: график на неделю и список адресов

Пока в Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду, в Киеве проводятся ремонтные работы, из-за которых с 4 по 7 июня будет отключаться вода на 15 улицах и переулках.\r\nОб этом говорится в сообщении Киевводоканала, передают Українські Новини.\r\n"Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - сказано в сообщении.\r\nТак, воды не будет по следующим адресам:\r\n\r\n4 июня с 9:00 до 1:30 5 июня - ул. Грозненская, 18, 2\/5, 2, 4\/21, 6\/22, 6, 8, 8\/21, 10, 12, 14;\r\nул. Бакинская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17\/11;\r\nул. Чаплигина, 1\/3, 2\/5, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\/10, 12\/12, 13\/13, 14\/15, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21\/4, 22;\r\nул. Бугорная, 1\/7, 2\/9, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6\/2, 7, 8, 9, 10\/16, 11, 11\/14, 12, 13\/17, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 19, 21, 21\/8;\r\nул. Полянская, 6\/19, 10\/11, 11\/17, 12\/12, 14\/14, 16\/10, 15\/14, 17, 18, 19\/10, 20, 21, 22, 23, 24;\r\nпер. Бугорный, 2\/6, 3, 3А, 4, 4\/1;\r\nпер. Чаплыгина, 1, 2, 2\/33, 3\/1, 3\/2, 4, 4, 4Б, 5, 6, 7\/1, 8, 9, 9\/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23;\r\n4 июня с 9:00 до 19:00 - пер. Новопечерский, 3, 5, 5А, 18.\r\n4 июня с 8:00 до 6:00 5 июня - ул. Подлесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6;\r\n5 июня с 9:00 до 19:00 - ул. Туполева, 11А, 11В, 13, 13, 15;\r\n7 июня с 9:00 до 23:00 ул. Щербакивского, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48А, 50\/2, 54;\r\n7 июня с 19:00 до 7:30 8 июня - ул. Сечевых Стрельцов, 32, 33, 34, 35, 36, 37\/2, 38, 39, 40\/1, 42, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 57, 59;\r\nул. Павловская, 4, 6, 8;\r\nвул. Ю. Коцюбинського, 20;\r\nпер. Бехтеровский, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, город в Николаевской области остался без воды.\r\nТакже "Воде Донбасса" ограничили электричество, часть Донецкой области осталась без водоснабжения.