подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 июня 2019, четверг, 14:12 146
Общество 2019-06-13T14:12:31+03:00
Українські Новини
В Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе

В Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе

В четырех города в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода. Об этом 13 июня информирует коммунальное предприятие Вода Донбасса.

Сообщается, что без воды останутся Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Подача воды в городах будет сокращена на время выполнения ремонтных работ Второго донецкого водопровода.

"Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел прорыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали на место повреждения.", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее грузовик с химикатами упал в реку под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви и Умани было прекращено.

По Киеву также планируются масштабные отключения воды: график на неделю и список адресов.

Больше новостей о: Донецкая область Ограничение водоснабжения Отключение воды

Архив
Новости
Экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей 14:30
В "Слуге народа" раскрыли, кто баллотируется в Раду от партии: полный список кандидатов 14:13
В Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе 14:12
Wizz Air намерена увеличить количество рейсов из Львова в зимнем сезоне 14:03
Эксперт предостерег Зеленского от назначений коррупционеров в СБУ, - СМИ 13:59
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
Российскому гитаристу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом 15:25
больше новостей
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok