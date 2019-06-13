В Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе

В четырех города в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода. Об этом 13 июня информирует коммунальное предприятие Вода Донбасса.

Сообщается, что без воды останутся Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Подача воды в городах будет сокращена на время выполнения ремонтных работ Второго донецкого водопровода.

"Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел прорыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали на место повреждения.", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее грузовик с химикатами упал в реку под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви и Умани было прекращено.

По Киеву также планируются масштабные отключения воды: график на неделю и список адресов.