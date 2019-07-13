Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт

Двоє дітей загинули внаслідок вибуху на території домоволодіння свого дідуся в Рівненській області.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління Національної поліції, передають Українські Новини.

"У поліцію сьогодні, 13 липня, близько 12:00 надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги, що в селищі Смига Дубенського району вони констатували смерть хлопчика і дівчинки в результаті вибуху. Поліцейські попередньо встановили, що вибух стався в підсобному приміщенні господарства 59-річного жителя Смиги. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, онуки чоловіка, які проживали в будинку навпроти, прийшли до дідуся. Останнього на той момент вдома не було", - сказано в ньому.

Відомо, що чоловік любив збирати різний металобрухт.

Також він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами або боєприпасами.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

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Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.