Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт

Двоє дітей загинули внаслідок вибуху на території домоволодіння свого дідуся в Рівненській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні обласного управління Національної поліції, передають Українські Новини.\r\n"У поліцію сьогодні, 13 липня, близько 12:00 надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги, що в селищі Смига Дубенського району вони констатували смерть хлопчика і дівчинки в результаті вибуху. Поліцейські попередньо встановили, що вибух стався в підсобному приміщенні господарства 59-річного жителя Смиги. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, онуки чоловіка, які проживали в будинку навпроти, прийшли до дідуся. Останнього на той момент вдома не було", - сказано в ньому.\r\nВідомо, що чоловік любив збирати різний металобрухт.\r\nТакож він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами або боєприпасами.\r\nНа місці події зараз працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.\r\nПоліцейські встановлюють всі обставини трагедії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 липня 6 дітей отримали поранення через вибух невстановленого предмета на дитячому майданчику у Дніпропетровській області.\r\nДвоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.\r\nРаніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.