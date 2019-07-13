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  • Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт
13 липня 2019, субота, 18:44 5
Події 2019-07-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт

Під Рівно двоє дітей загинули від вибуху в будинку дідуся, який збирав металобрухт

Швидка. Фото: tribun.com.ua
Швидка. Фото: tribun.com.ua

Двоє дітей загинули внаслідок вибуху на території домоволодіння свого дідуся в Рівненській області.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління Національної поліції, передають Українські Новини.

"У поліцію сьогодні, 13 липня, близько 12:00 надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги, що в селищі Смига Дубенського району вони констатували смерть хлопчика і дівчинки в результаті вибуху. Поліцейські попередньо встановили, що вибух стався в підсобному приміщенні господарства 59-річного жителя Смиги. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, онуки чоловіка, які проживали в будинку навпроти, прийшли до дідуся. Останнього на той момент вдома не було", - сказано в ньому.

Відомо, що чоловік любив збирати різний металобрухт.

Також він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами або боєприпасами.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня 6 дітей отримали поранення через вибух невстановленого предмета на дитячому майданчику у Дніпропетровській області.

Двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.

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