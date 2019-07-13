Ви вважаєте, що я ідіот?: Зеленський різко висловився під час звільнення топ-чиновника в Одесі

Президент України Володимир Зеленський, який закликав в. о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку через невиконання в повному обсязі їх домовленості про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України, під час діалогу з керівником ДФС досить різко висловився у властивій йому комічній манері.

Зокрема, під час наради в Одеському морському порту, Президент досить різко відреагував на слова Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот? Ладно я, - ви нас усіх вважаєте ідіотами?".

Після цього він попросив Власова звільнився з посади в. о. голови ДФС.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю за вашою вертикалі. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з Facebook, а з реальних документів", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

Раніше Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради з зустрічі.