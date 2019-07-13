підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
13 липня 2019, субота, 14:15 5
Силові структури 2019-07-13T14:19:19+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ

На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ

Бойовики 5 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) з початку поточної доби, двоє військовослужбовців поранені.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби російські окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілу наших позицій", - сказав він.

Внаслідок обстрілу 2 українських військових отримали поранення, вони госпіталізовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 24 рази обстріляли позиції ООС 12 липня, 1 військовий поранений та 1 особа травмована.

Раніше на Донбасі загинув український військовий: бойовики понесли втрати у відповідь.

Раніше ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ 14:15
Глава Нацкорпуса у Вінниці відмовився платити 15 грн за парковку і влаштував бійку з охоронцем 13:58 Відео
Зеленський вимагає звільнення в. о. голови ДФС Власова 13:44
14,9% опитаних Socis бачать прем'єром Бойка, 13,3% - Тимошенко, 9,2% - Гройсмана 13:19
У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112" 13:05
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
більше новин
Ярослав Годунок. Фото: Ярослав Годунок/Facebook
Годунок відмовився від претензій до Зеленського 21:16
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати 22:51
Рада знову відмовилася звільнити Клімкіна 17:22
Суд ЄС визнав незаконною заморозку активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименка та Клюєва 18:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok