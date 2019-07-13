На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ

Бойовики 5 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) з початку поточної доби, двоє військовослужбовців поранені.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби російські окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілу наших позицій", - сказав він.

Внаслідок обстрілу 2 українських військових отримали поранення, вони госпіталізовані.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 24 рази обстріляли позиції ООС 12 липня, 1 військовий поранений та 1 особа травмована.

Раніше на Донбасі загинув український військовий: бойовики понесли втрати у відповідь.

Раніше ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений.