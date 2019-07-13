На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ

Бойовики 5 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) з початку поточної доби, двоє військовослужбовців поранені.\r\nПро це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.\r\n"З початку поточної доби російські окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілу наших позицій", - сказав він.\r\nВнаслідок обстрілу 2 українських військових отримали поранення, вони госпіталізовані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 24 рази обстріляли позиції ООС 12 липня, 1 військовий поранений та 1 особа травмована.\r\nРаніше на Донбасі загинув український військовий: бойовики понесли втрати у відповідь.\r\nРаніше ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений.