На Донбассе боевики поплатились четырьмя "бойцами" за двух раненых защитников Украины

Вчера, 12 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один военный получил ранение, еще один - боевую травму. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Так, сообщается, что противник открывал огонь по украинским военным, в частности, из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 9 раз.

Кроме того, по данным разведки, 12 июля один оккупант уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Широкино и Авдеевки.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе погиб украинский военный: боевики понесли потери в ответ.

Ранее ракета боевиков попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен.