НСЖУ назвав терактом обстріл з гранатомета "112 каналу"

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вважає обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" терористичним актом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Терористичний акт. Приміщення інформаційного телеканалу 112-Україна вночі обстріляли з гранатомета. Якими б гарячими не були передвиборчі реалії в Україні, але війна проти журналістів і медіа - це війна проти України", - написав Томіленко.

Також він зазначив, що Національна спілка журналістів України закликає Службу безпеки України та інші правоохоронні відомства до проведення ефективного розслідування грубої атаки на офіс національного телеканалу 112.

"Хто організував цей теракт - він повинен бути належним чином покараний! У той же час НСЖУ звертає увагу, що системна безкарність за попередні атаки на журналістів і ЗМІ провокують нові напади. І нерозслідування підпалу приміщення національного телеканалу "Інтер" у вересні 2016 року, нерозслідування випадків блокування редакцій окремих національних та регіональних ЗМІ, в тому числі і підпалів редакцій ЗМІ на Дніпропетровщині раніше - все це сприяло організаторам сьогоднішнього теракту", - підкреслив Томіленко.

Як повідомляли Українські Новини, знайдено гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112".

Раніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.