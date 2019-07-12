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12 липня 2019, пʼятниця, 21:38 14
Суспільство 2019-07-12T21:58:06+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі знову "замінували" будинок батьків Зеленського

У Кривому Розі знову "замінували" будинок батьків Зеленського

Співробітники Національної поліції в п'ятницю евакуювали близько 2 тис. осіб через друге повідомлення про мінування багатоповерхового будинку, де проживають батьки Президента Володимира Зеленського, торгово-розважальних центрів, дитячих садків та залізничного вокзалу у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Кривому Розі.

Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту.

Вибухонебезпечні або підозрілі предмети не виявлені.

Робота об'єктів вже відновлена.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в Кривому Розі "замінували" три внз і ТРЦ.

Тим часом "замінування" будинку батьків Зеленського і ще 15 будинків в Кривому Розі розслідують теракт.

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