У Кривому Розі знову "замінували" будинок батьків Зеленського

Співробітники Національної поліції в п'ятницю евакуювали близько 2 тис. осіб через друге повідомлення про мінування багатоповерхового будинку, де проживають батьки Президента Володимира Зеленського, торгово-розважальних центрів, дитячих садків та залізничного вокзалу у Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Кривому Розі.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту.\r\nВибухонебезпечні або підозрілі предмети не виявлені.\r\nРобота об'єктів вже відновлена.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Кривому Розі "замінували" три внз і ТРЦ.\r\nТим часом "замінування" будинку батьків Зеленського і ще 15 будинків в Кривому Розі розслідують теракт.