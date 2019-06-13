В Кривом Роге "заминировали" три вуза и ТРЦ

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 3 вузов и торгово-развлекательного центра в Кривом Роге (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Днепропетровской области.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании Криворожского национального университета, Педагогического университета, Криворожского экономического института и торгово-развлекательного центра "Солнечная галерея".\r\nВзрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.\r\nРабота объектов уже восстановлена.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, "минирование" дома родителей Зеленского и еще 15 зданий в Кривом Роге расследуют как теракт.\r\nРанее неизвестный сообщил о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом, входящий в жилой комплекс, где проживают родители Президента Владимира Зеленского, и 5 больниц в Кривом Роге (Днепропетровская область).