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23 мая 2019, четверг, 20:53 34
Происшествия 2019-05-23T21:04:59+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге сообщили о минировании дома родителей Зеленского, 9 больниц и 4 многоэтажек

В Кривом Роге сообщили о минировании дома родителей Зеленского, 9 больниц и 4 многоэтажек

Неизвестный в четверг сообщил о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом, входящий в жилой комплекс, где проживают родители Президента Владимира Зеленского, и 5 больниц в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Кривом Роге, передают Українські Новини.

Сообщения о минировании поступили по многоэтажным домам на адреса: Виталия Матусевича, 6 (дом входящий в жилой комплекс, где проживают родители Зеленского); Героев АТО, 35; проспект Мира, 33; Железная, 8; Станиславского, 4; Книжная, 5; Тарасова, 42; Песочная, 38; Василия Скопенка, 28; Святогеоргиевская, 15.

Также в 5 медицинских учреждениях по ул. Маршака, 7 (больница №7); ул. Женевская, 6Б (больница №9); ул. Вернадского, 141А (горбольница №10); ул. Владимира Великого, 33 (детская больница №4); ул. Днепровское шоссе, 41 (онкодиспансер).

Проводятся мероприятия по эвакуации жителей домов, персонала и пациентов больниц.

15 мая неизвестный уже сообщал о минировании по аналогичным адресам.

Как сообщали Українські Новини, 30 января неизвестный сообщил о минировании 6 школ в Кривом Роге.

28 ноября все супермаркеты "Сильпо" в Киеве были закрыты из-за сообщения о минировании

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