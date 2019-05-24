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24 мая 2019, пятница, 13:51 2304
Силовые структуры 2019-05-24T23:15:05+03:00
Українські Новини
"Минирование" дома родителей Зеленского и еще 15 зданий в Кривом Роге расследуют как теракт

"Минирование" дома родителей Зеленского и еще 15 зданий в Кривом Роге расследуют как теракт

Сотрудники Национальной полиции расследуют как террористический акт ложное сообщение о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом родителей Зеленского, и 5 больниц в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Кривом Роге, передают Українські Новини.

Сообщения о минировании в многоэтажных домах поступили в четверг и касались адресов: Виталия Матусевича, 6 (дом входящий в жилой комплекс, где проживают родители Зеленского); Героев АТО, 35; проспект Мира, 33; Железная, 8; Станиславского, 4; Книжная, 5; Тарасова, 42; Песочная, 38; Василия Скопенка, 28; Святогеоргиевская, 15.

Также сообщения о минировании касались 5 медицинских учреждений по ул. Маршака, 7 (больница №7); ул. Женевская, 6Б (больница №9); ул. Вернадского, 141А (горбольница №10); ул. Владимира Великого, 33 (детская больница №4); ул. Днепровское шоссе, 41 (онкодиспансер).

На объектах работали специалисты экстренных служб.

Все сообщения о минировании оказались ложными.

Полиция начала расследование по признакам ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала.

Ранее неизвестный сообщил о минировании ЛНУ им. Франко во Львове.

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