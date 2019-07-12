Справа Марківа: прокурори відмовилися їхати на місце так званого злочину

Суд міста Павії (Італія) оголосить мотивувальну частину вироку українському військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву протягом 90 днів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав посол України в Італії Євген Перелижин, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у відповідності з італійським законодавством для оприлюднення мотиваційній частині дається 30, 60 і 90 днів.

"Сьогоднішнє повідомлення суду про те, що ознайомитися з мотивацією можна буде протягом 90 днів, свідчить, на мою думку, що на сьогодніш суд не має взагалі жодних мотиваційних пояснень і саме тому взяв максимальний термін для підготовки", - заявив він.

Крім того, він зазначає, що прокуратура відмовилася виїхати на місце так званого злочину, хоча на сьогодні це мирна територія біля гори Карачун, і використовувала малюнки і фотографії для того, щоб сформулювати звинувачення і відновити картину злочину.

Також він повідомляє, що голова суду була розгубленою чи хвилювалася під час виступу.

Посол зазначає, що під час майбутньої апеляції в Мілані справу будуть розглядати професійні судді, а не суд присяжних.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 250 осіб мітингують біля посольства Італії в Києві на знак протесту проти вироку, винесеного італійським судом українському військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву.

Раніше Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа.