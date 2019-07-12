Біля посольства Італії мітингують на знак протесту проти вироку військового Марківу

250 осіб мітингують біля посольства Італії в Києві на знак протесту проти вироку, винесеного італійським судом українському військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nМітинг почався близько 20:00 біля будівлі посольства на вул. Ярославів Вал.\r\nВ акції беруть участь близько 250 осіб, їх кількість збільшується.\r\nВони розгорнули банер з написом на підтримку Марківа.\r\nАктивісти скандують: "Свободу Віталію Маркиву!".\r\nНа місці перебуває наряд поліції.\r\nАктивісти поклали під двері посольства порожні коробки з-під італійської піци.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМітинг біля посольства Італії\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Міністерства закордонних справ і Генеральній прокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, засудженого судом в Італії до 24 років позбавлення волі. Також Зеленський доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з ув'язненим ветераном.