Біля посольства Італії мітингують на знак протесту проти вироку військового Марківу

250 осіб мітингують біля посольства Італії в Києві на знак протесту проти вироку, винесеного італійським судом українському військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Мітинг почався близько 20:00 біля будівлі посольства на вул. Ярославів Вал.

В акції беруть участь близько 250 осіб, їх кількість збільшується.

Вони розгорнули банер з написом на підтримку Марківа.

Активісти скандують: "Свободу Віталію Маркиву!".

На місці перебуває наряд поліції.

Активісти поклали під двері посольства порожні коробки з-під італійської піци.

Мітинг біля посольства Італії

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Міністерства закордонних справ і Генеральній прокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, засудженого судом в Італії до 24 років позбавлення волі. Також Зеленський доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з ув'язненим ветераном.