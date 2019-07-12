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12 липня 2019, пʼятниця, 21:01 24
Суспільство 2019-07-12T22:30:02+03:00
Українські Новини
Біля посольства Італії мітингують на знак протесту проти вироку військового Марківу

Біля посольства Італії мітингують на знак протесту проти вироку військового Марківу

Мітинг біля посольства Італії
Мітинг біля посольства Італії

250 осіб мітингують біля посольства Італії в Києві на знак протесту проти вироку, винесеного італійським судом українському військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Мітинг почався близько 20:00 біля будівлі посольства на вул. Ярославів Вал.

В акції беруть участь близько 250 осіб, їх кількість збільшується.

Вони розгорнули банер з написом на підтримку Марківа.

Активісти скандують: "Свободу Віталію Маркиву!".

На місці перебуває наряд поліції.

Активісти поклали під двері посольства порожні коробки з-під італійської піци.

Мітинг біля посольства ІталіїМітинг біля посольства Італії

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Міністерства закордонних справ і Генеральній прокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, засудженого судом в Італії до 24 років позбавлення волі. Також Зеленський доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з ув'язненим ветераном.

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