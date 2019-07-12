Нацполіція передала до суду протокол про корупцію Ситника

Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні директор НАБУ А. Ситник черговий раз не з'явився на виклик у Нацполіцію у справі про своє корупційне діяння. На цей раз директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати протокол про корупцію на трасі під Полтавою. Отже, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду", - повідомила вона.\r\nІнших подробиць вона не вказала.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник.\r\nРаніше ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок під Рівним в рамках якого ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.