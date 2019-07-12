Нацполіція передала до суду протокол про корупцію Ситника

Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Про це в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.

"Сьогодні директор НАБУ А. Ситник черговий раз не з'явився на виклик у Нацполіцію у справі про своє корупційне діяння. На цей раз директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати протокол про корупцію на трасі під Полтавою. Отже, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду", - повідомила вона.

Інших подробиць вона не вказала.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник.

Раніше ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок під Рівним в рамках якого ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це.