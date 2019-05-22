ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно

Государственное бюро расследований открыло уголовного производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды, которые оплатили его отдых.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Сытник передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США.

Сытник заработал за апрель 170 тысяч гривен.

Луценко заявил, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ривненской области.

Сломанные квадроциклы, Hennessy и элитные коттеджи: появились подробности отдыха Сытника.