ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно

Государственное бюро расследований открыло уголовного производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\nДело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.\r\nТакже проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды, которые оплатили его отдых.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Сытник передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США.\r\nСытник заработал за апрель 170 тысяч гривен.\r\nЛуценко заявил, что Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ривненской области.\r\nСломанные квадроциклы, Hennessy и элитные коттеджи: появились подробности отдыха Сытника.