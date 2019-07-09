ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник

Сотрудники Генеральной прокуратуры провела следственные действия на территории охотничьей базы "Полесье-Сарны" в Ривненской области, где отдыхал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, было такое. Ездили туда", - сказал он.

По его словам, правоохранители выясняли обстоятельства отдыха Сытника и рассчитывался ли он за него.

Кроме того, прокуроры осматривали территорию, домики для проживания, опросили ряд свидетелей.

Как сообщали Українськi Новини, появились подробности отдыха Сытника.

ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно, в рамках которого ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это.