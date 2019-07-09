ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник

Сотрудники Генеральной прокуратуры провела следственные действия на территории охотничьей базы "Полесье-Сарны" в Ривненской области, где отдыхал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Да, было такое. Ездили туда", - сказал он.\r\nПо его словам, правоохранители выясняли обстоятельства отдыха Сытника и рассчитывался ли он за него.\r\nКроме того, прокуроры осматривали территорию, домики для проживания, опросили ряд свидетелей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, появились подробности отдыха Сытника.\r\nГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно, в рамках которого ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это.