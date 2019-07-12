Разумков не виключає мовного референдуму

Голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков виступає за збереження української мови як єдиної державної, але допускає проведення референдуму з цього питання.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню LB.ua, передають Українські Новини.

"Позиція партії збігається з позицією Зеленського: єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Якщо ми говоримо про референдуми, то потрібно прийняти пакет законів про народовладдя - розширення норм прямої демократії. З приводу мови - це окрема історія, її треба буде обговорювати", - сказав Разумков.

Голова партії виступив проти обговорення питання мови перед виборами, так як це розколює суспільство.

"Чи можна його виносити на референдуми, і в якому форматі можна обговорювати. Якщо ж ми з вами говоримо про мови, то у більшості позиція Богдана корелюється з пунктами "мінських домовленостей". Якщо ми говоримо про Конституцію, то там теж записано про свободу усіх мов, у тому числі і російської", - підкреслює політик.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня Богдан підтримав введення російської мови як регіональної на Донбасі.

Представник Президента в Раді Стефанчук назвав заяву Богдана про статус російської мови на Донбасі його особистим баченням.

В той же час Порошенко заяву про Богдана російською мовою на Донбасі назвав проросійським реваншем.