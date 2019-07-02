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02 июля 2019, вторник, 10:52 2674
Политика 2019-07-02T11:32:14+03:00
Українські Новини
Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем

Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Бывший Президент Петр Порошенко считает возможное предоставление русскому языку статуса регионального в Донецкой и Луганской областях пророссийским реваншем.

Об этом он сообщил в своем Facebook, передают Українськi Новини.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом", - написал он.

По его словам, главная цель реванша - остановить движение Украины к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины.

На выборах в 2014 году Порошенко обещал не сужать области применения русского языка. Более того, сам говорил по-русски.

"Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе", — указывалось в его предвыборной программе. Хотя в ходе президентства Порошенко сделал наоборот: подписал спорный языковой закон, который существенно ограничивает использование русского языка в различных сферах

Как сообщали Українськi Новини, gредставитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что заявление руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личным видением и не отображает позицию партии "Слуга народа".

Тем временем Владимир Зеленский против ущемления русского языка и языков других нацменьшинств.

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