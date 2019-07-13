Які кінопрем'єри українців чекають влітку: топ новинок

Влітку виходить велика кількість різних фільмів на будь-який смак. BBC Culture склали список найбільш очікуваних прем'єр на липень і початок серпня.

Король Лев

"Король Лев". Фото: LIFESTYLE PICTURES / ALAMY STOCK PHOTO

Ремейк мультфільму про левеня Сімбу, який отримав два "Оскара" і став найкасовішим фільмом 1994 року.

Режисер стрічки Джон Фавро замінив класичну анімацію реалістичною комп'ютерною графікою і додав кілька нових пісень, а також нові голоси. Нового "Короля Лева" озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Еджіофор і Мет Роген.

Режисер зазначив, що глядачів чекає сюжет, який відрізняється від того сюжету, що був в мультфільмі.



Прем'єра в Україні 18 липня.



Людина-павук: далеко від дому

"Людина павук: далеко від дому". Фото: MARVEL

Події "Людини-павука" відбуваються незабаром після ряду смертей в останній серії про супергероїв "Месники: Завершення".

Пітер Паркер (Том Холланд) з'являється вперше після п'ятирічного забуття. Разом з друзями він вирушає до Європи на канікули.

Але відпочити навряд чи вдасться. Спайді знову доведеться боротися зі вселенським злом, на цей раз в особі майстра зі складних ілюзій - Містеріо (Джейк Джіленнгол).

Прем'єра в Україні - 4 липня.





Сонцестояння

"Сонцестояння". Фото: MERIE WEISMILLER WALLACE

Сюжет стрічки розповідає про юну американку (Флоренс П'ю), яка приїжджає до Швеції на язичницький фестиваль і незабаром шкодує, що не залишилася дома.



Прем'єра в Україні - 1 серпня.





Стокгольмський синдром

"Стокгольмський синдром". Фото: JAN THIJS

Стокгольмський синдром - це психологічний феномен, коли жертва починає симпатизувати або навіть закохується в терориста. Термін з'явився після нападу на банк в Стокгольмі в 1973 році, події якого відтворені у фільмі Роберта Будро.



Хоук виконує роль чарівного грабіжника, який захоплює банківських співробітників і утримує їх у заручниках чотири дні. Його партнеркою по фільму є шведська акторка Нумі Рапас, яка грає одну з жертв нападника.

Прем'єра в Україні - 4 липня.





Одного разу в Голлівуді

"Одного разу в Голлівуді". Фото: COLUMBIA PICTURES

1969 рік, Лос-Анджелес. Колишня зірка вестернів (Леонардо ДіКапріо), чия кар'єра стрімко йде на спад, знімається в телешоу з молодими акторами. Його дублер і права рука (Бред Пітт) потрапляє на ранчо, де Чарльз Менсон промиває мізки своїм послідовникам.



А старлетка (Роббі) насолоджується недавно отриманими славою і багатством.

Як писав оглядач BBC Culture з Канн, "Тарантіно розповідає про жахливі події, але перш ніж він їх покаже, "Одного разу в Голлівуді "- це легка комедія з точними жартами і дотепною пародією двох головних акторів і друзів на самих себе".



Прем'єра в Україні - 1 серпня.





Шкіра

"Шкіра". Фото: MAVEN PICTURES

Фільм заснований на реальних подіях. Головний герой Брайан Віднер (Джеймі Белл), член місцевої банди скінхедів, закохується в матір-одиначку (Даніель Макдональд) і вирішує покінчити зі своїм расистським минулим.



Втім, зробити це вкрай непросто. Члени банди - його близькі друзі, а все обличчя Брайана покрито расистськими тату.

Світова прем'єра - 26 липня.



Нагадаємо, раніше BBC назвали 8 кращих серіалів червня.

Тим часом серіал "Чорнобиль" став найрейтинговішим серіалом всіх часів, а також викликав туристичний бум в Зону відчуження.