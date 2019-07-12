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12 липня 2019, пʼятниця, 16:41 6
Політика 2019-07-12T22:00:06+03:00
Українські Новини
Порошенко назвав список "люстрованих" чиновників від Зеленського аналогічним російському

Порошенко назвав список "люстрованих" чиновників від Зеленського аналогічним російському

Колишній Президент Петро Порошенко (7 червня 2014 - 20 травня 2019) вважає список чиновників, які підпадають під законопроект Президента Володимира Зеленського про люстрацію, аналогічним російському "санкционному списку".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Європейська солідарність", головою якої є Порошенко, передають Українські Новини.

"Сьогодні прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували в виконавчої або законодавчої влади. Тих, хто захищав держава, будувала держава. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п'ятої колони". Цей список дуже нагадує інший список - тих, проти кого держава-агресор ввело санкції, людей, які захищали Україну, які захищали Революцію гідності", які перемагали і зупиняли прокремлівську колону", - сказав Порошенко, виступаючи перед своїми прихильниками в Житомирі 11 липня.

Порошенко зазначив, що "люстрационный список Зеленського" можуть потрапити лідери Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, син головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича Юрій Шухевич, екс-глава "Правого сектора" Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова та інші представники сучасної української політики, реальними справами довели свій професіоналізм і любов до України.

На його думку, подібна ініціатива, інспірована антиукраїнськими силами.

1 листопада 2018 року Росія ввела санкції проти 322 фіз - і 68 юросіб України.

В список потрапили судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації Президента, керівники органів виконавчої влади і великих українських компаній, юридичні особи, що контролюються найбільшими бізнесменами України.

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента в Раді Руслан Стефанчук впевнений, що члени команди Зеленського, які займали посади в лютому 2014 - травні 2019, підпадуть під люстрацію, якщо запропонований главою держави законопроект буде прийнятий.

Зеленський хоче заборонити працювати адвокатами люстрированным чиновникам режиму Порошенко.
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