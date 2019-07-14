Як пережити переліт у літаку

Так як літо в Україні видається не спекотним, для того, щоб покупатися і засмагнути потрібно їхати за кордон. Переліт - це найшвидший спосіб, щоб дістатися до місця призначення. Але не завжди перельоти бувають комфортними. Пасажири зіштовхуються з такими проблемами як нудота, закладеність носа, вух, головний біль. Українські Новини розкажуть, що потрібно робити для уникнення цих проблем.

Нудота

У спинці переднього крісла завжди лежить пакет. Але використовувати його потрібно не під час наслідків, а для усунення причини. Частіше за все нудота на висоті виникає через слабкий вестибулярний апарат.

Потрібно взяти паперовий пакет і дихати в нього, коли починає нудити. Вуглекислий газ, який міститься в повітрі може зняти напад. Також потрібно відкинутися в кріслі і направити на обличчя струмінь холодного повітря з кондиціонера.

Не потрібно дивитися в ілюмінатор - від цього нудота тільки посилюється.

Якщо постійно зіштовхуєтеся з такою проблемою, потрібно приймати перед польотом таблетки від нудоти.

Головний біль

До головного болю можуть призвести запах палива, недолік кисню, перепади атмосферного тиску, зневоднення, незручна поза, через яку німіють м'язи шиї.

Потрібно вставити в вуха силіконові затички або слухати музику через навушники. Не варто пити алкоголь на борту, це тільки погіршить ситуацію. Через занадто сухе повітря в салоні потрібно постійно пити воду без газу. Адже втрата навіть 1% рідини відбивається на нервовій системі і веде до головного болю.

Можна крутити головою, розминати плечі, а також підкласти під голову спеціальну ортопедичну подушку у вигляді бублика, вона не дасть шийним м'язам затікати й усуне одну з головних причин головного болю.

Отит

На зльоті і при посадці у всіх без винятку закладає вуха через перепади тиску. Ще гірше тим, у кого нежить і гирлі слухової труби закупорені набряклою слизовою. Тоді у вусі може виникнути сильний біль - судини рвуться, розвивається аероотит.

Якщо летите в літаку з закладеним носом, потрібно скористатися перед зльотом судинозвужуючими краплями. Коли літак набирає висоту або знижується потрібно жувати жуйку, дрібні ковтальні рухи допомагають вирівняти різницю тиску. Також допомагають позіхання з відкритим ротом.

Якщо вуха продовжують боліти після приземлення, це означає, що розвинувся отит. Зазвичай він триває близько тижня. У такому випадку потрібно звернутися до лора.

Важкість в ногах

Протягом усього польоту потрібно зняти взуття, ворушити пальцями ніг, постійно робити кругові рухи стопами.

Риніт

У літаку може закласти ніс і при виході на тверду землю з'являються соплі, тому що слизова оболонка носа в польоті пересохла і тепер приходить до тями. Не можна в літаку направляти на себе струмінь холодного повітря з кондиціонера. Таким чином можна пересушити слизову остаточно.

Краще купити краплі з морською водою і взяти їх з собою в літак. У крайньому випадку можна попросити в стюардеси гарячий чай або окріп для втягування пара носом.



Нагадаємо, раніше відпочинок в Туреччині став найпопулярнішим серед українців.



Тим часом ціни на відпочинок в Туреччині значно підвищились.



Топ-5 країн, де можна дешево відпочити влітку.





