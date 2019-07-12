Ціна на електроенергію для промисловості зросла на 30%, - "Укренерго"

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє, що середньозважена ціна на електричну енергію для промисловості зросла на 29,22%, або на 472 гривні/МВт-год до 2 090 гривень/МВт-год після запуску нової моделі ринку.

Про це в ході брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов'язків директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передають Українські Новини.

"Якщо ми подивимося на реальні цифри першої декади, то зростання ціни для промислових споживачів набагато вище раніше озвучених прогнозів уряду на рівні 6,8% (ми і регулятор прогнозували на рівні 40% та 42%). Фактичний зростання ціни для промислових споживачів, приєднаних до мережі "Укренерго" або приєднаних по першому класу напруги ОСР першої декади липня, становить 30%. І тенденція поки що полягає в тому, що ця різниця буде продовжувати рости, якщо не внести певні зміни", - сказав він.

Також Ковальчук додав, що дане підвищення ціни пов'язане з неправильною моделлю покладання спецобязательств на Національну атомну енергогенеруючу компанію "Енергоатом", так як компанія виключена з ринку двосторонніх договорів для промислових споживачів.

При цьому він зазначив, що якби "Енергоатом" брав участь у ринку двосторонніх переговорів, то зростання ціни на електроенергію для промисловості був би на 15-20% менше.

"Якщо б "Енергоатом" був ринку, то зростання ціни для промислових споживачів було набагато менше. Якщо б на "Укренерго" не були покладені зобов'язання компенсувати "зеленим тарифом", тоді зростання ціни було б на рівні декількох відсотків", - підсумував Ковальчук.

Як повідомляли Українські Новини, старший радник з питань енергетики USAID Шукру Богут заявив, що запуск ринку електроенергії в Україні пройшов набагато більш гладко, ніж у багатьох інших країнах.

Також Україна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку.