Запуск рынка электроэнергии в Украине прошел намного более гладко, чем во многих других странах, - Шукру Богут (USAID)

Запуск в Украине с 1 июля оптового рынка электроэнергии прошел успешно, без каких-либо отключений электроэнергии. Об этом в интервью изданию "Деньги.ua" рассказал старший советник по вопросам энергетики USAID Шукру Богут.\r\n"Было очень интересно наблюдать за тем, как открывался рынок электроэнергии. Не во всех странах этот процесс проходил гладко, однако в Украине запуск был успешным. Нам нужно рассматривать два аспекта - технический и финансовый. С технической точки зрения - все отлично, у нас по-прежнему есть электричество, нет отключений электроэнергии и проблем с поставками электроэнергии. Что касается финансового аспекта, то сейчас мы следим за тем, как работают специальные обязательства по обслуживанию населения (ПСО)", - отметил Шукру Богут.\r\nПо его мнению, первые результаты (работы нового энергорынка, - ред.) мы сможем увидеть через несколько недель. "У нас сейчас три месяца будет действовать платформа для проведения торгов по двусторонним договорам, а после этого будет выбрана и запущена новая платформа - и всё это обеспечит полноценную работу энергорынка", - объяснил эксперт.\r\nПо словам Шукру Богут, закон "О рынке электрической энергии", который был принят в 2017 году, полностью соответствует европейским нормам и правилам, а также полностью соответствует Третьему энергетическому пакету ЕС.\r\n"Он (закон) предусматривает анбандлинг деятельности по производству и поставке электрической энергии от услуг передачи и распределения электроэнергии. Эти виды деятельности теперь разделены. Как Вы знаете, с 1 января этого года был запущен розничный рынок электрической энергии. Это была первая часть запуска рынка электрической энергии. А с 1 июля запущен оптовый рынок электрической энергии", - отметил эксперт.\r\nШукру Богут подчеркнул в интервью, что открытие рынка - это всё ещё переходной этап для завершения реформы. "Здесь всё хорошо - электроэнергия производится, передаётся и распределяется. Спрос потребителей удовлетворяется субъектами генерации, передачи, распределения и энергоснабжения. Что же касается финансовых моментов, то здесь нужно ещё провести дополнительную работу относительно расчетов и клиринга финансовых операций. Это касается всех рыночных сегментов: рынка двусторонних договоров, и спотового рынка, или рынка на сутки вперёд, и внутрисуточного рынка, и балансирующего рынка",- отметил эксперт.\r\nНапомним, с 1 июля в Украине стартовал второй этап энергореформы, который предполагает запуск нового оптового рынка электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. Внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что внедрение новой модели рынка электроэнергии крайне важно для украинской экономики.