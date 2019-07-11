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  • Запуск рынка электроэнергии в Украине прошел намного более гладко, чем во многих других странах, - Шукру Богут (USAID)
11 июля 2019, четверг, 12:07 597
Экономика 2019-07-11T12:07:02+03:00
Українські Новини
Запуск рынка электроэнергии в Украине прошел намного более гладко, чем во многих других странах, - Шукру Богут

Запуск рынка электроэнергии в Украине прошел намного более гладко, чем во многих других странах, - Шукру Богут (USAID)

Запуск в Украине с 1 июля оптового рынка электроэнергии прошел успешно, без каких-либо отключений электроэнергии. Об этом в интервью изданию "Деньги.ua" рассказал старший советник по вопросам энергетики USAID Шукру Богут.

"Было очень интересно наблюдать за тем, как открывался рынок электроэнергии. Не во всех странах этот процесс проходил гладко, однако в Украине запуск был успешным. Нам нужно рассматривать два аспекта - технический и финансовый. С технической точки зрения - все отлично, у нас по-прежнему есть электричество, нет отключений электроэнергии и проблем с поставками электроэнергии. Что касается финансового аспекта, то сейчас мы следим за тем, как работают специальные обязательства по обслуживанию населения (ПСО)", - отметил Шукру Богут.

По его мнению, первые результаты (работы нового энергорынка, - ред.) мы сможем увидеть через несколько недель. "У нас сейчас три месяца будет действовать платформа для проведения торгов по двусторонним договорам, а после этого будет выбрана и запущена новая платформа - и всё это обеспечит полноценную работу энергорынка", - объяснил эксперт.

По словам Шукру Богут, закон "О рынке электрической энергии", который был принят в 2017 году, полностью соответствует европейским нормам и правилам, а также полностью соответствует Третьему энергетическому пакету ЕС.

"Он (закон) предусматривает анбандлинг деятельности по производству и поставке электрической энергии от услуг передачи и распределения электроэнергии. Эти виды деятельности теперь разделены. Как Вы знаете, с 1 января этого года был запущен розничный рынок электрической энергии. Это была первая часть запуска рынка электрической энергии. А с 1 июля запущен оптовый рынок электрической энергии", - отметил эксперт.

Шукру Богут подчеркнул в интервью, что открытие рынка - это всё ещё переходной этап для завершения реформы. "Здесь всё хорошо - электроэнергия производится, передаётся и распределяется. Спрос потребителей удовлетворяется субъектами генерации, передачи, распределения и энергоснабжения. Что же касается финансовых моментов, то здесь нужно ещё провести дополнительную работу относительно расчетов и клиринга финансовых операций. Это касается всех рыночных сегментов: рынка двусторонних договоров, и спотового рынка, или рынка на сутки вперёд, и внутрисуточного рынка, и балансирующего рынка",- отметил эксперт.

Напомним, с 1 июля в Украине стартовал второй этап энергореформы, который предполагает запуск нового оптового рынка электроэнергии.  Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. Внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что внедрение новой модели рынка электроэнергии крайне важно для украинской экономики

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