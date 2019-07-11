Украина ежесуточно увеличивает импорт электроэнергии, что работает на снижение цены на рынке, - Кистион

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.



"10 дней украинский энергорынок работает по новым либерализованными правилам. Фиксируем ежедневное увеличение импорта - сегодня это уже 1,5 тыс МВт часов электроэнергии в Бурштынском энергоострове. Это работает на снижение цены на рынке "на сутки вперед"", - написал Кистион.



По мнению вице-премьера, введенная правительством энергореформа является самой масштабной со времен украинской независимости.



Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутришньодобовий рынок, балансирующий рынок.



Введение рынка электроэнергии открыло возможности для ее импорта. 1 июля Украина впервые в истории осуществила импорт электроэнергии из ЕС.