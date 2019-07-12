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12 липня 2019, пʼятниця, 14:16 13
Президент 2019-07-12T17:00:03+03:00
Українські Новини
Люстрація від Зеленського порушує закріплене в конституції право бути обраним, - соцмережі

Люстрація від Зеленського порушує закріплене в конституції право бути обраним, - соцмережі

Президент Володимир Зеленський ініціює введення люстрації займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, Генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної та Митної служб.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Крім того, люстрацію пропонується поширити також на секретаря Ради національної безпеки і оборони і керівництво оборонних підприємств, які займали посади в названий період.

Проте цей закон порушує закріплене в конституції України право бути обраним на виборах - про це йдеться в конституції України, ст. №38 - "Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Про це вже пишуть у соцмережах Сергій Щербина та Уляна Беспалько.

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента в Раді Руслан Стефанчук впевнений, що члени команди Зеленського, які займали посади в лютому 2014 - травні 2019, підпадуть під люстрацію, якщо запропонований главою держави законопроект буде прийнятий.

Зеленський хоче заборонити працювати адвокатами люстрированным чиновникам режиму Порошенко.

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