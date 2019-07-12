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12 липня 2019, пʼятниця, 13:40 19
Судова влада 2019-07-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
Суд обрав заступнику голови Держархіву Бондарчуку нічний домашній арешт

Суд обрав заступнику голови Держархіву Бондарчуку нічний домашній арешт

Солом'янський районний суд Києва обрав для заступника голови Державної архівної служби Ігоря Бондарчука, підозрюваного у вимаганні 10 тис. доларів хабара, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Про це Українським Новинам повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Обрали нічний домашній арешт", - сказав він.

За його словами, прокуратура наполягала на цілодобовому домашній арешт з носінням браслета.

При цьому, браслет Бондарчуку поки не знайшли.

Також суд зобов'язав Бондарчука здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали заступника голови Державної архівної служби Ігоря Бондарчука за підозрою у вимаганні 10 тис. доларів хабара.

В Вінницької області майор поліції попався на хабарі 8 тис. доларів.

Раніше начальника ГФС в Херсонській області і Криму спіймали на хабарі у 20 тис. гривень.

Більше новин про: Бондарчук Солом'янський райсуд Києва хабарництво Домашній арешт Держархів

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