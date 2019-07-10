Заступника голови Держархіву Бондарчука затримали за підозрою у вимаганні $10 тис. хабара

Правоохоронці затримали заступника голови Державної архівної служби Ігоря Бондарчука за підозрою у вимаганні 10 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро, передають Українські Новини.

"9 липня 2019 детективи Національного бюро спільно з співробітниками департаменту "К" Служби безпеки України викрили в отриманні неправомірної вигоди заступника голови Державної архівної служби", - сказано в ньому.

Чиновник в обмін на 10 тис. доларів неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи у Фонд державного майна. Згодом сторони домовилися про зменшення вартості хабара - до 9,8 тис. доларів.

Гроші передавалися двома траншами.

При отриманні другого траншу в розмірі 4,8 тис. доларів чиновник був затриманий.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Зараз вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочину та ймовірно причетних до нього осіб

Бондарчук працює заступником голови Держархіву з січня 2015 року.

З 1994 по 1997 роки працював помічником голови ФДМ і директором департаменту управління частками державного майна.

Як повідомляли Українські Новини" в Вінницькій області майор поліції попався на хабарі 8 тис. доларів.

Раніше начальника ДФС в Херсонській області і Криму спіймали на хабарі в 20 тис. гривень.