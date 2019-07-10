У Вінницькій області майор поліції попався на хабарі 8 тис. доларів

У Вінницькій області був затриманий заступник керівника одного з відділів Головного управління Нацполіції області за хабар у 8 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.\r\nТак, повідомляється, що чиновник був затриманий СБУ в момент отримання хабара.\r\n"Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у керівника місцевої комерційної структури вісім тисяч доларів США. За вказану суму чиновник обіцяв чоловікові вплинути на прийняття рішення про закриття кримінального провадження щодо нього за розтрату майна", - йдеться в повідомленні.\r\nНаразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ Зловживання впливом. Зараз в поліції з'ясовують чи є ще особи, причетні до цієї справи, і вирішує питання про обрання запобіжного заходу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР зловила на хабарі начальника сектору кримінальної поліції у Херсоні.\r\nРаніше радник Мангера попався на хабарі 30 тис. доларів.