У Вінницькій області майор поліції попався на хабарі 8 тис. доларів

У Вінницькій області був затриманий заступник керівника одного з відділів Головного управління Нацполіції області за хабар у 8 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що чиновник був затриманий СБУ в момент отримання хабара.

"Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у керівника місцевої комерційної структури вісім тисяч доларів США. За вказану суму чиновник обіцяв чоловікові вплинути на прийняття рішення про закриття кримінального провадження щодо нього за розтрату майна", - йдеться в повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ Зловживання впливом. Зараз в поліції з'ясовують чи є ще особи, причетні до цієї справи, і вирішує питання про обрання запобіжного заходу.

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