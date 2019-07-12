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12 липня 2019, пʼятниця, 13:39 9
Суспільство 2019-07-12T16:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив голову Нацради по телебаченню Артеменка

Зеленський звільнив голову Нацради по телебаченню Артеменка

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.

Про це йдеться в указі Президента №510/2019 від 9 липня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Артеменко звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, у травні голова Нацради по телебаченню Артеменко подав у відставку.

Артеменко вказував, що прийняв рішення у зв'язку з втомою від 5 років роботи і отриманням пропозиції про перехід на іншу роботу.

При цьому Зеленський скасував указ від 4 травня №186 про звільнення Артеменка з посади члена Нацради по телебаченню.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Артеменка в Нацрада по телебаченню, а Горковенко подав в суд на Зеленського з-за скасування указу Порошенко.

Раніше звільнивши Артеменко, Порошенко призначив Горковенка членом Нацради по телебаченню.

Більше новин про: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення Звільнення з посади Юрій Артеменко

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