Зеленський звільнив голову Нацради по телебаченню Артеменка

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.\r\nПро це йдеться в указі Президента №510\/2019 від 9 липня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, Артеменко звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у травні голова Нацради по телебаченню Артеменко подав у відставку.\r\nАртеменко вказував, що прийняв рішення у зв'язку з втомою від 5 років роботи і отриманням пропозиції про перехід на іншу роботу.\r\nПри цьому Зеленський скасував указ від 4 травня №186 про звільнення Артеменка з посади члена Нацради по телебаченню.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Артеменка в Нацрада по телебаченню, а Горковенко подав в суд на Зеленського з-за скасування указу Порошенко.\r\nРаніше звільнивши Артеменко, Порошенко призначив Горковенка членом Нацради по телебаченню.