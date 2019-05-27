Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко

Владимир Горковенко, назначение членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания которого отменил Президент Владимир Зеленский, подал на него в суд. Об этом Горковенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на Президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на 9-ти страницах", - написал Горковенко.

Так, Горковенко отметил, что Указы Президента отменять нельзя.

"Во-первых, Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин Президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили", - добавил Горковенко.

Фото: Фейсбук/Владимир Горковенко

Как сообщали Українські Новини, Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению.

Ранее уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению.