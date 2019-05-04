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04 мая 2019, суббота, 20:54 1124
Президент 2019-05-04T21:01:12+03:00
Українські Новини
Уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению

Уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению

Владимир Горковенко. Фото: Владимир Горковенко/Facebook
Владимир Горковенко. Фото: Владимир Горковенко/Facebook

Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, после того, как сегодня уволил главу Нацсовета Юрия Артеменко.

Об этом говорится в указе Президента Украины №187 от 4 мая, передают Українські Новини.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в указе.

Журналист Владимир Горковенко ранее занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики а Администрации Президента Украины.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента Федорова без объяснения причин.

Ранее зампредседателя Нацсовета Герасимюк подала в отставку.

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