Для виплат бюджетникам відібрали додатково 2 банка

Міністерство фінансів включило Акцент-банк і Агропросперис Банк в список уповноважених для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Наголошується, що 10 липня у Міністерстві фінансів відбулося позачергове засідання конкурсної комісії з визначення уповноважених банків, через які має здійснюватися виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

За результатами розгляду конкурсною комісією щоквартальної інформації Національного банку, яку зобов'язані надавати уповноважені банки, прийнято рішення про визнання уповноваженими банками дві фінустанови.

На даний момент уповноваженими банками за виплатами є 38 банків: Укрексімбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк, Піреус Банк МКБ, Альфа-банк (Україна), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львів", Індустріалбанк, МТБ Банк, "Південний", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Комерційний індустріальний банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Схід", Мотор-банк, Акордбанк, Кристаллбанк, банк "Січ", "Кліринговий Дім", Метабанк, МІБ, Правекс-банк, ТАСкомбанк і Укрбудінвестбанк, Акцентр-банк і Агропросперис Банк.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці 2016 року Акцент-банк, Полікомбанк, Індустріалбанк, Марфін Банк, Полтава-банк, МетаБанк подали на Кабмін до суду з вимогою скасувати постанову №662 про відбір банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №662, яким посилив відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та соціальних виплат.

Ряд банків, які не потрапили під нові критерії уряду, звернулися до суду з вимогою визнати незаконною постанову.

"Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо уряд не підвищить тариф на цю послугу.

За оперативними даними Державної фіскальної служби (ГФС), у січні-червні поточного року у зведений бюджет надійшло 528,8 млрд гривень, що на 65,8 млрд гривень, або 14,2%, більше аналогічного періоду минулого року.