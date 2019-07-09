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09 июля 2019, вторник, 10:49 2369
Экономика 2019-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
С начала года поступления в сводный бюджет выросли более чем на 14%

С начала года поступления в сводный бюджет выросли более чем на 14%

По оперативным данным Государственной фискальной службы (ГФС), в январе-июне текущего года в сводный бюджет поступило 528,8 млрд гривен, что на 65,8 млрд гривен, или 14,2%, больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В госбюджет обеспечено поступление 401,3 млрд гривен, что на 44,4 млрд гривен или на 12,5% больше аналогичного периода прошлого года.

В местные бюджеты обеспечено 127,6 млрд гривен, что на 21,4 млрд гривен или на 20,1% больше показателей прошлого года.

Отмечается, что в полном объеме выполнена задача Минфина по налогу на прибыль предприятий – 105,3% или +2,7 млрд гривен, НДФЛ – 104,8% или +2,4 млрд гривен, акцизного налога – 127,3% или +1 млрд гривен, экологического налога – 107,2% или +0,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, по оперативной информации Государственной казначейской службы, доходы государственного бюджета в январе составили 54,5 млрд гривен.

Тем временем количество миллионеров за год перевалило за пять тысяч: самому старшему - почти 100 лет.

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